烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍計畫「無限期」控制俄羅斯南部邊境領土庫斯克（Kursk），直到俄國總統普丁願意坐上談判桌為止。

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基3日接受NBC採訪時說，控制這片領土是「勝利計畫」的一部分，雖然整體而言烏克蘭不需要俄羅斯領土，不想要把烏克蘭生活方式帶去那裡，但「目前我們需要它」。

被問及烏軍是否會奪取更多俄羅斯領土時，澤倫斯基表示自己不能透露太多。他也說，就連美國拜登政府事前也不知道庫斯克行動，這一直在烏克蘭內部嚴格保密。

烏克蘭奇襲庫斯克行動始於8月6日，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）8月13日通報，已控制了當地74個定居點，8月15日下午推進1.5公里，控制82個定居點。

然而，作為反擊，俄羅斯3日空襲烏克蘭中部波塔瓦（Poltava）一所軍事學院與醫院，造成至少51人死亡及271人受傷，成為今年以來俄烏戰爭中死傷最慘重的一次攻擊。