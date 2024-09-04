彰化市彰興路與聖安路口今天發生休旅車與黃牌重機碰撞事故，休旅車車頭毀損嚴重，黃牌重機騎士骨折送醫。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市彰興路與聖安路口今天上午發生休旅車與黃牌重機碰撞事故，兩車在路口碰撞後，休旅車車頭毀損嚴重，重機車體雖尚完整，但22歲的重機騎士左腳、雙手都撞到斷裂，幸好其意識清醒，經送醫急救後無生命危險，車禍事故發生原因與肇事責任由警方調查釐清。

今天上午8點20分許，彰化市彰興路二段與聖安路口發生休旅車與黃牌重機碰撞事故，其中休旅車為市場中熱銷車種，素有休旅神車的稱號，該部黃牌重機也是重機市場熱銷的街跑車車款，兩人在路口碰撞後，吸引不少路過人車目光。

事故發生後，休旅車撞到車頭變形，前保險桿差點掉落，引擎蓋扭曲變形，滿地油漬；至於黃牌重機則是卡在休旅車頭，重機騎士倒地不起。彰化縣消防局獲報派員到場，將重機騎士送往彰化基督教醫院醫治。

經院方檢傷，重機騎士的左腳開放性骨折、雙手封閉性骨折，下巴撕裂傷，生命跡象穩定。

警方調查，現場為陳姓男子（27歲）駕駛休旅車行駛於彰興路左轉往聖安路方向，林姓男子（22歲）於彰興路騎乘黃牌重機直行往快官方向，雙方號誌皆為綠燈，車禍發生原因及肇責，仍待釐清。警方對陳男及林男酒測，兩人酒測值均為0。