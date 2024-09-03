彰化市永安街發生休旅車闖越平交道事件，鐵路警察局已派員追查。（孫英哲攝）

有那麼趕嗎？1輛白色休旅車昨天行經彰化市永安街時，在平交道警鈴號誌響起，且遮斷桿已經作動下，竟加足油門，跨越雙黃線逆向超車後，闖越平交道，過程全被拍下。鐵路警察局台中分局彰化分駐所指出，已調閱平交道監視器影像追查，將依違規事掣單舉發。

民眾將該輛白色休旅車闖越平交道的影片上傳社群平台，今天引發網友熱議，紛紛在影片留言「看不起照相機？」「不知道闖平交道很貴？」

該影片中，該輛休旅車昨天上午11點多行經彰化市永安街往三民路方向時，永安街平交道警鈴已響起，可清楚聽到「噹噹噹」聲響，且已有好幾部機車已停在平交道之前，但該休旅車跨越雙黃線後逆向超車，再闖越平交道，差點就被下降中的遮斷桿打中。

鐵路警察局台中分局彰化分駐所呼籲民眾切勿闖越平交道，違者可依違反《道路文通管理處罰條例》第54條第3款，處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因此而肇事者，吊銷其駕駛執照。

彰化分駐所強調，雖尚未接獲民眾及台鐵公司報案，但該所已立即調閱平交道監視器畫面，釐清上述時間的違規車輛車牌中，以查詢違規車主身分，並將依違規事實予以開單告發。