中市陳男去年晚間開車連闖2次紅燈，到家前被警攔到，他坦承酒駕、但堅持先進門「拉肚子」，警要求酒測但體恤「人有三急」而給方便，但陳竟「瀉」遁不出來，還由親友拉上鐵捲門，不理會員警。陳被依《道交條例》裁罰18萬元、吊銷駕照3年及講習，他不服提起行政訴訟，法院認定陳逃避酒測、自行放棄權利，判決駁回，仍可上訴。

中市陳男2023年12月11日晚間9時許，開車行駛環中路一段2度闖紅燈，1名員警騎警車鳴笛攔檢，陳開車抵家門前停車被警攔到，員警告知交通違規，並詢問是否喝酒？陳坦承剛在餐廳喝啤酒。

警要求酒測，陳把證件遞給員警，宣稱急進門拉肚子；員警要求先酒測初步確認，陳嗆警：「你要叫我在這裡拉嗎？」，執意要先進屋上廁所，員警體恤人有三急，方便他上廁所，獨自在門外等待。

沒想到，陳進屋「拉肚子」卻遲不出來，有親友現身拉上拉門、放下鐵捲門；員警詢問對方，陳是否要出來？親友置之不理僅回應：「留電話啦」，員警告知：「錄起來用妨害公務辦」，即離開現場。

案經員警以「拒絕接受酒精濃度測試檢定」，依違反《道路交通管理處罰條例》舉發，台中市交通事件裁決處對陳裁處罰款18萬元、吊銷駕照3年、應參加道路交通安全講習。

陳不服，提起行政訴訟，主張員警攔查過程並未告知他相關權利義務，也未告知拒絕酒測的法律刑責，他坦承喝酒、表明接受酒測，並無刻意躲避、拖延，租客來關閉住處大門，不是他能控制的事。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭審理，法官審酌，員警尚未完成取締程序，陳任意離去、逃逸，以不正確手段讓員警無法告知權利、當場舉發，員警依法逕行舉發，並無違法；且陳經警同意進屋上廁所，就沒再出來，由親友直接拉上鐵門，已表明拒絕酒測。

法官勘驗4段員警密錄器影像畫面，認定警方自發覺闖紅燈、遭拉鐵門拒絕於外到離去，全程都有錄影，並無瑕疵，認定陳選擇以逃避方式拒拒絕酒測，自行放棄權利，判決駁回。

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