嘉義縣政府9月7日將在民雄國中舉辦「113年度現場徵才活動」，現場超過40家廠商進駐，釋出1000個以上的工作機會，最高薪職缺上看7萬元，多達294個職缺薪資可達4萬元水準，縣府勞工暨青年發展處歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業者、身心障礙朋友及有求職、轉職需求的民眾把握機會來應徵。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府大力招商增加在地就業機會，截至目前為止，大埔美及馬稠後產業園區已有136家廠商進駐，提供超過8900個工作機會，馬稠後後期園區進駐超過95家廠商，現陸續建廠中，明年2025年6大產業園區實際開發完成後，可望釋出6萬個工作機會，鼓勵有意求職者，可到徵才現場尋找自己的理想工作。

勞青處長陳奕翰指出，縣府每年在山海區各辦理一場大型徵才活動，集結各產業職缺，平均單場媒合率超過6成，另超過18家廠商提供身障者及中高齡者等友善職缺。

勞青處說明，當日有遠東機械集團、千葉餐飲集團、勤誠興業、峻程科技、福隆玻璃、金龍冠食品及光泉公司等42家廠商進駐徵才，金龍冠食品股份有限公司工務經理職缺薪資最高上看7萬元，現場294個職缺薪資上看4萬。

為鼓勵民眾參與面試，當天求職集滿2點可參加現場摸彩及兌換冰粉1杯，並規畫免費視障按摩、義剪及美甲彩繪現場體驗，早鳥前50名求職者另送好禮。