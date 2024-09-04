113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，慶籌會主委、立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，今年主視覺重新採用紅、藍、白的三色搭配，引發國人熱議。台北市長蔣萬安表示，設計是很主觀的事，重要的是讓民眾感受到光榮、喜悅，且希望在國慶當天能充滿中華民國元素。

韓國瑜指出，這次的設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛與身為中華民國一分子的驕傲。國旗視覺上「青天白日滿地紅」的紅、藍、白三色，是代表我國家精神的靈魂與傳承。國旗主題與國花梅花交織成一幅充滿力量與希望的畫面，正如我們對這片土地的熱愛與期許。

圖為113年國慶意象圖。（圖 / 取自慶籌會臉書）

台北市長蔣萬安今（4）日上午主持台北市政府颱風整備會議，並接受媒體聯訪。對於國慶日主視覺引發討論，蔣萬安強調，最重要的是在國家重要慶典活動當中，要讓所有的民眾感受到光榮、感到喜悅，所以在睽違這麼多年之後，國慶晚會回到台北市舉辦，「我們當然一定要把它辦好、辦成功」。希望在現場以及在台北市，中華民國國慶日當天能夠充滿中華民國的元素，包含青天滿白日滿地紅國旗的元素，來慶祝重要國家慶典。

對於主視覺被說是「華國美學」，甚至是韓國瑜的「『韓』國美學」，蔣萬安說，設計當然有其設計理念，每個人都有不同的觀點跟角度，但最重要是，因為是慶祝國慶，是中華民國非常重要的慶典，希望帶給所有的民眾是感受到光榮、感到喜悅，大家一起同慶這重要的時刻。

蔣萬安也強調，台北市政府很高興在大巨蛋舉辦國慶晚會，這也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，所以很希望這一次的活動能夠非常的圓滿順利，也邀請到「二姐」江蕙復出為大巨蛋開唱，所有民眾都非常的期待。