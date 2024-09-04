北韓7月底遭逢暴雨，導致與中國相鄰的西北部區域大淹水，釀成4000人死亡、1.5萬人流離失所，南韓媒體報導，北韓最高領導人金正恩以失職、貪腐等罪名，處決20至30名地方官員，北韓前外交官表示，金正恩前往災區視察後，當地官員顯然都相當焦慮，擔憂「不知何時會掉腦袋」。

暴雨導致北韓西北部大淹水，金正恩視察災區。

北韓7月底遭逢暴雨，與中國相鄰的西北部城鎮大淹水，釀成4000人喪命、1.5萬人流離失所，金正恩連續多日視察災區，針對災情慘重，北韓朝中社先前曾報導，金正恩下令「嚴懲」官員。

《紐約郵報》引述南韓媒體TV朝鮮（TV Chosu）報導，一名北韓官員透露，金正恩於8月底下令處決20至30名地方官員，官員被控貪腐及瀆職。

報導並未提及遭處決的官員身分，不過據悉淹水重災區慈江道書記、權力在朝鮮勞動黨黨內排名第30的姜奉勳，也在金正恩召開的緊急會議中遭到解職。

2023年帶著妻小叛逃南韓的前北韓外交官李日奎表示，顯然在與金正恩會面後，慈江道官員們都很焦慮，「不知道何時會掉腦袋」。