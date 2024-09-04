路透調查分析師看法，全球主要市場的房價在今明兩年將溫和上漲，歸因於房貸利率預料將進一步下滑，將有助於減輕昂貴房產的購買成本，小幅提升可負擔性。

大多數央行預料即將在今年的某個時間點啟動降息，或已開始降息周期。外界預料聯準會在9月17～18日的例會啟動降息。

該調查於8月19日到9月3日訪問近150位房市分析師看法，涵蓋美、英、德、加、澳洲、紐西蘭、中國、杜拜和印度等地，顯示今年與明年這些市場的房價均值幾乎全數上漲，但漲幅相對溫和。

分析師的預測中值來看，今年房價上漲均值因市場而異，主要從小幅下跌1.4％到8％之間，整體前景仍然正向。

分析師預估2024年美國平均房價走揚5.4％，明年再漲3.4％。澳洲房價估計今年漲逾6％。

商用不動產經紀商仲量聯行（JLL）全球房研究主管Matthew McAuley指出，許多市場房貸利率下滑，將強化買家的樂觀情緒，但只有一些，因為負擔壓力已到極限。