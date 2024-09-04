聯上實業4日收盤44元，跌幅2.87％，低於大盤的跌幅4.54％，聯上今年8月營收雖然尚未公告，但，累計今年前7月營收已達39.38億元，直接飛越2014年25.41億元的歷史高點。

聯上開發部副總經理呂信杰4日表示，今年除了總銷約18億元的「聯上鉑麗」、以及總銷約40億元的「聯上海棠」，陸續交屋入帳之外，今年9月，高雄文山特區的大樓建案「聯上WE」，也將開始加入交屋行列，由於總銷約22億元的「聯上WE」，在預售時已完銷，將是今年貢獻營收的生力軍。

至於率先公告8月營收的永信建設，累計前8月營收已達75.97億元，比2023年營收新高的82.27億元，只差6億多元，今年全年營收再創新高，幾無懸念，也因業績的支持，4日股價開低走高，收在261元，跌幅1.14％。

永信建設今年仍有9個新成屋建案，可供銷售入帳，總銷售金額合計還有大約100億元，因此，未來的4個月，仍將持續有更多的營收貢獻。

日前公告8月營收的華友聯，累計今年前8月營收46.01億元，超越2022年創下的39.39億元紀錄，創全年營收新高，後續4個還有營收入帳，4日以158元收盤，跌幅2.77％，

4日跌幅2.63％的鑫龍騰，收盤價在40.80元，今年雖然無法刷新2023年營收高點20.47億元，但，今年累計前7月的營收也達11.32億元，加上今年上半年每股稅後純益1.27元，表現尚稱穩健，8月單月營收要到9日才會公告。

鑫龍騰發言人陳宗燦4日表示，鑫龍騰去年營收創高，主要是「鑫天地二期」大樓建案完工之後，開始交屋入帳所致。

他說，由於「鑫天地二期」仍有部份預售已賣出的房子，陸續在今年認列，至於新屋的餘戶，目前仍在銷售中，成為今年營收的重要來源，不過，最近因為政策和颱風的干擾，去化速度相對緩慢一些。