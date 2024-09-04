84歲「寶島歌王」謝雷近來推出新專輯《再現酒國英雄》，4日舉辦媒體活動。他曾歷經3度心肌梗塞，幸好都有緊急送醫、心臟裝上支架，從鬼門關前救回一命，現在定期每3個月回診追蹤，恢復良好，自認現在身體很健壯，不諱言當年在香港紅磡病倒時，以為倒了就逝世了，「我命是撿回來的，現在身體約70分。」更透露早已立好遺囑，身邊人不用擔心。

他曾唱紅多首夯曲，過往在歌廳秀擁高人氣，也時常跟江蕙（二姐）同台演出，今天透露當年介紹她去高雄，甚至建議江蕙可以學陳盈潔唱腔、轉音，豈料隨後陳盈潔痛罵他，「你叫她（江蕙）學我，結果唱的比我好」，讓他笑翻，他大讚江蕙唱歌是相當有天份，至於江蕙將在國慶晚會、復出歌壇，他開心說，「很恭喜她。」

謝雷4日舉辦新專輯活動，愛徒們到場祝賀。（陳俊吉攝）

謝雷近年一年推出一張新專輯，他透露自己在台北、香港、馬來西亞三地都有房子，全盛時期大概有10處房產，「一直很想退休，才會把房子賣掉，只能說自己笨，賣房都沒賺到錢。」