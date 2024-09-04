台中市天津路服飾商圈年度盛事之一的「天津曬衣節」活動，將於9月6日至8日熱鬧登場！今年以夏季清倉特賣會、按讚評論送好禮、曬衣節摸彩趣等特色活動吸客，還將以封街方式舉辦，帶給民眾不一樣的購物體驗。

台中市天津路服飾商圈主委張聖明表示，受到網購衝擊，天津路服飾商圈的實體店面，買氣預估下滑了三成，為了提升與刺激買氣，「天津曬衣節」活動期間，天津路服飾商圈將提供數千種夏季服飾，包括日、韓進口服飾和精品服飾，推出100元及200元特賣館吸引民眾，確保有超過萬件服飾，現場不斷補貨，讓民眾能買得過癮。

張聖明強調，天津路服飾商圈為營造一個歡樂購物的環境，讓民眾享受購物的樂趣，只要在特賣館消費，皆可免費獲贈摸彩券一張，最大獎項是50吋大電視，透過摸彩活動與消費者的互動，提升購物體驗。

為促進天津商圈內店家的曝光度與顧客互動，活動期間民眾只需按讚追蹤天津商圈內指定店家的Facebook粉絲專頁，並在Google商家上留下五星評論，即可獲得摸彩券、環保提袋等特色禮品。

另外，活動期間透過「商圈嬉遊季」的 Line@群組，為六都主題活動打造一個無縫連結的互動平台！加入群組後，可隨時掌握最新的優惠店家資訊與活動動態，同時也特別設計了商圈特色問答遊戲，民眾只要在官方帳號內答題成功，即可於活動現場兌換限量贈品，還可參加月月抽活動，每月抽出10組商圈體驗遊程，一人抽中二人同行，讓活動增添更多驚喜與樂趣。