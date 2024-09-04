行政院長卓榮泰4日表示，總統賴清德提出「五大信賴產業」，全力推動半導體及AI產業發展，政府將持續透過政策調整、法規鬆綁及新規範制定等方式，建立具有台灣元素的AI時代，「只要世界需要台灣，政府一定會擔負起重責大任」，與世界各國共同培訓人才、研發新科技、促進產業發展。

財經官員說明，該方案將針對各產業特色訂定具體目標、行動策略，在預期創造產值方面，半導體業目前產值約5.1兆元，目標新增產值2兆6,578億元，合計將達7.7兆元；AI產值目標2026年突破兆元；安控資安產值突破1,300億元；衛星通訊產值300億元；軍工無人機產值300億元。5大產業目標產值合計近9兆元。

據悉，針對半導體產業，該方案聚焦發展先進製程及先進封裝、組成設備及材料國家隊，讓台灣成為全球半導體供應鏈主導者，預計新增25萬個高薪就業機會，穩固晶圓代工及封測產業全球第一的領先地位。

另對發展AI，政府將透過強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤，達到推動數位經濟產業2026年產值破兆的目標，並於4年內培育20萬名AI人才，讓台灣成為全球AI影響力中心。

軍工產業部分，將打造無人機非紅供應鏈，建立無人機系統整合能量，提升國防產業自主能量，成為亞太第一無人機民主供應鏈中心，並新造海軍及海巡艦艇至同年累計交船達165艘。

安控產業方面，將掌握資安前瞻技術，健全產業生態，針對半導體及軍工等核心產業強化資安韌性；次世代通訊部分則將推動6G關鍵技術研發與國際合作，整合地面與多軌道多星系衛星網路，加速發展衛星垂直應用，目標自主研發6G基地台達到軟硬體自主率80％的目標。