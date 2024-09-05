台南市立安南醫院安寧病房主任吳雅琦（右四）帶領醫院的居家安寧照護團隊。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

如何陪伴親人走完最後一哩路？林姓阿嬤7月發現罹患腦瘤，病情迅速惡化，家人2個月來透過醫護輔導，學習分工餵藥照顧，從中凝聚向心力，阿嬤不需頻繁往返醫院與住家，1日在家中安心離世，家人還在「google」評論中留下5星好評感謝醫院團隊。

87歲林姓阿嬤與兒子同住，家中請有看護，7月中突然意識改變、四肢顫抖，送醫被診斷出晚期腦瘤，醫療團隊決定讓她返家做居家安寧照護，以舒適治療為主。

面對陪伴親人最後一段生命，林家人起初對照顧顯得手足無措，加上阿嬤因病痛暈吐、不願進食，家人經常打電話向醫師求救。照護團隊輔導家人，分工照顧阿嬤。

阿嬤8月出現血痰、喘氣送急診，住院10天返家，家人沒有遺憾的面對最後一刻到來，勇於討論且接受親人平和離世。

林家在台南市立安南醫院的「google」評論中留下5星好評。（擷自安南醫院網路google評論／程炳璋台南傳真）

林家在分工照顧阿嬤最後的生活中，凝聚了家人間的向心力，為表達感激，還到安南醫院的「google」寫下「感謝她們的專業與溫暖，讓家母安詳且有尊嚴的往生極樂淨土」、「有緣得到你們幫忙真是家母與林家的福分，感恩」。令安南醫院安寧病房團隊倍覺溫馨。

台南市立安南醫院安寧照護團隊推行居家照顧服務已有8年，隨時有75到100人的居家安寧照護個案，安寧病房主任吳雅琦表示，安寧病人臨終前難免生活品質下降，透過醫病之間適當聯繫，患者最後一刻不需經常往來住家與醫院，大大減輕患者舟車勞頓的痛楚。