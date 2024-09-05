雲林地檢署獲報陳姓男子涉嫌持有槍枝，前往雲林縣斗南鎮某鐵工廠，查獲自製柺杖槍、鋼筆槍等，檢方5日表示陳男將登山杖的柺杖頭拆解改造為具有殺傷力槍械；另鋼筆槍亦神似鋼珠筆，此等如同日常生活用品的槍械，傷人於無形之間，幸即時查獲未流出，向雲林地方法院聲請羈押禁見陳男獲准。
雲林地檢署檢察官段可芳指揮警方偵辦陳男涉嫌持有槍枝案件，經蒐證完備，本月1日持搜索票執行搜索，發現陳男將鐵工廠作為製造槍砲彈藥工廠，現場扣得狙擊空氣槍1支、銀色鋼筆槍成品1支、黑色拐杖獵槍成品1支、紅色拐杖獵槍半成品1支，以及各種製造槍枝、子彈的工具等物。
地檢署表示，經訊問，認為陳男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》第8條第1項，未經許可製造具殺傷力之槍砲，以及同法第12條第1項未經許可製造子彈等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串、滅證及逃亡之虞，2日向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。
地檢署指出，陳男本身為鐵工師傅，具備高度專業技術，將登山杖的柺杖頭拆解改造為具有殺傷力槍械，其外觀與一般登山杖無異，擊發處藏在拐杖頭握把處；另鋼筆槍亦神似鋼珠筆，僅需往鋼珠頭如伸縮按鈕按下，即可擊發。此等如同日常生活用品的槍械，傷人於無形之間，幸即時查獲，未流出市面。
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