綽號「鴨頭」的屏東聞人陳昫豪，昨天上午遭埋伏的楊男手持雙槍殺身亡，楊男事後即向警方投案，員警今早訊問楊犯案動機，楊供稱，死者陳昫豪因欠他50萬元賭債遲遲不還，氣憤下才槍殺陳，並指槍械是死去友人寄放，其餘細節堅不透露，警方下午依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署複訊，檢方訊後認定楊男涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

楊嫌昨日犯案即駕車向警方投案，並交出犯案的2把改造槍枝及42發子彈，警方偵訊後初步研判，楊嫌應是獨自犯案，由於他昨晚拒絕夜間偵訊，今早繼續接受偵訊時，楊坦承他1人行兇外，供稱去年在高雄大樹一處賭場，「鴨頭」向他借款50萬元賭債，之後卻遲遲未還，氣憤下才朝陳開槍，對於槍械來源，楊嫌表示是死去的友人寄放。

由於楊姓槍手對於「鴨頭」陳昫豪的行程掌握精準，甚至知道他從屏東至高雄玩牌，有知情人士便懷疑，「鴨頭」身邊恐有內鬼。

員警不排除全案有共犯，警方已查扣楊男手機，正逐一釐清可能線索，並調閱手機通聯、及沿路監視器、車行車記錄器等，將進行交叉比對，釐清楊是否只是槍手，或全案還有幕後藏鏡人唆使殺人，全案檢警深入偵辦中。