昨(15)日屏東知名角頭「鴨頭」陳昫豪於高雄市左營區遭當街狙殺身亡，35歲楊姓槍手犯後向警方投案，據悉，楊嫌宣稱死者陳昫豪欠他50萬元賭債遲遲不還，才槍殺陳昫豪，而槍械是死去友人寄放，其餘細節堅不透露；今(16)日下午警方將楊嫌移送橋頭地檢署，楊嫌全程不發一語，而警方要確保安全，防止楊嫌遭人滅口，出動2名武裝特警，手持長槍戒護。

據警方調查，楊嫌當天清晨5點多就埋伏在桌遊店外，等待陳昫豪出現，當陳昫豪與4名小弟於上午11點多現身時，楊嫌立刻尾隨並開3槍，3名小弟見狀逃進桌遊店內，僅剩1名小弟護著陳昫豪，楊嫌發現彈匣掉落，折回去撿時發現對方仍有一口氣，於是再開3槍，其中2槍擊中陳昫豪腹部，因傷勢嚴重，失血過多送醫不治。

楊嫌犯案後便駕駛白色自小客車逃離，並於上午11時50分駕車至派出所投案，並且交出犯案的2把改造槍枝與42發子彈，楊嫌供稱，因為和陳昫豪有50萬元賭債糾紛才行凶，警方初步研判，楊嫌應是獨自犯案，但不排除幕後有他人唆使。

今日下午警方將楊嫌移送橋頭地檢署，楊嫌戴著黑色口罩、安全帽走出左營分局，楊嫌全程不發一語警方要確保安全，防止楊嫌遭人滅口，出動2名武裝特警，手持長槍戒護。