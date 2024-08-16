屏東聞人「鴨頭」陳昫豪，昨天上午遭埋伏的楊男手持雙槍殺身亡，楊男事後即向警方投案，員警今早訊問楊犯案動機，據悉，楊供稱，死者陳昫豪因欠他50萬元賭債遲遲不還，氣憤下才槍殺陳，並指槍械是死去友人寄放，其餘細節堅不透露，警方下午移送橋頭地檢署，並建請檢察官依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌羈押楊嫌。

楊嫌昨日犯案即駕車向警方投案，並交出犯案的2把改造槍枝及42發子彈，警方偵訊後初步研判，楊嫌應是獨自犯案，由於他昨晚拒絕夜間偵訊，今早繼續接受偵訊時，楊坦承他1人行兇外，供稱去年在高雄大樹一處賭場，「鴨頭」向他借款50萬元賭債，之後卻遲遲未還，氣憤下才朝陳開槍，對於槍械來源，楊嫌表示是死去的友人寄放。

據悉，綽號「胖胖」的35歲楊嫌體型高胖，是屏東不良分子，不僅有毒品前科，還曾加入詐騙集團，擔任集團中的B組組長。

根據了解，楊嫌所屬的詐騙集團，以假帳號搭訕被害人，詢問對方是否有意網路兼職工作，一旦有被害人上鉤，即要求被害人加LINE，並進一步詐騙被害人到虛擬貨幣或期貨交易平台註冊會員及儲值予以行騙，全案被檢方依詐欺及組織犯罪等罪起訴後判刑。

由於楊姓槍手對於「鴨頭」陳昫豪的行程掌握精準，甚至知道他從屏東至高雄玩牌，有知情人士便懷疑，「鴨頭」身邊恐有內鬼。

員警不排除全案有共犯，警方已查扣楊男手機，正逐一釐清可能線索，並調閱手機通聯、及沿路監視器、車行車記錄器等，將進行交叉比對，釐清楊是否只是槍手，或全案還有幕後藏鏡人唆使殺人，全案檢警深入偵辦中。