屏東恆春因債務糾紛殺人棄屍案，綽號「矮仔賢」的周姓死者，因追索200萬元債務，反遭殺害被棄屍滿州山區，檢警相驗確認是遭番刀殺害，致命處為腹部2刀、左胸1刀，屏東縣恆春警分局17日訊問完畢，將3名嫌犯移送屏東地檢署，全案宣告偵破。

警方調查，周男經營博弈店，尤、宋2名男子分別積欠150萬元、50萬元債務，14日晚間約周男到恆春近郊協調還款事宜，談判過程中，疑因尤男不滿周男討債說話大聲、不斷怒罵指責，雙方爆發嚴重口角，尤男侄子與宋男取出事先準備的繩子勒住周男頸部，尤男持刀砍死周男，並故布疑陣，先拆掉周男座車車牌棄置牡丹鄉東源地區，再以另輛車載到滿州鄉里德山區棄屍。

經承辦檢察官初步相驗，死者身上有利器傷口共3刀，肚破腸流臟器外露，刀刀均足以致命，確切死因待解剖出具鑑驗報告後確定，恆春警分局已扣得兇嫌犯案時衣物、死者現金及手錶等證物，不過關鍵的凶刀因已丟棄溪谷中，仍未尋獲。

警詢後今天以殺人罪嫌，將2名尤姓及1名宋姓等3名犯嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

周男曾在12年前因1名莊姓男子不斷搭訕周妻，醋意大發，夥同2名友人持球棒將莊男打死，被判刑10年、入獄7年，5年前出獄，沒想到如今因債務糾紛，討債不成反被殺死；而涉案的尤男侄子，曾二度擔任恆春豎孤棚冠軍隊攻旗手，最近將要參賽，沒想到涉案被逮，也引起地方議論。

屏東地檢署表示，3人除殺人棄屍，並將被害人身上財物取走，承辦檢察官17日訊問後，認為涉犯殺人、強盜等罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押原因及必要性，今日下午向屏東地方法院聲請羈押禁見。法院裁定被告三人均羈押禁見。