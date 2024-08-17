在屏東縣恆春鎮經營博弈店的周姓男子，14日遭到2名欠債的尤姓及宋姓男子約出協調還款事宜，竟遭到殘忍殺害後棄屍滿州鄉山區，警16日在滿州鄉山區尋獲周男遺體，發現腹部中3刀、臟器外露，循線逮捕涉有重嫌的47歲與28歲尤男叔侄、28歲宋男，經過清查，發現涉案的28歲尤嫌，是恆春豎孤棚冠軍，二度擔任攻旗手，原本4天後即將要參賽，沒想到因殺人被逮。全案依殺人罪嫌偵辦中。

警方查出，28歲的尤男在2019、2020年恆春中元豎孤棚冠軍賽中擔任攻旗手，在恆春地區號稱豎孤棚戰神「呂布」，他今年也代表參賽，未料卻在比賽前4天涉犯命案被捕。

經營博弈的周姓男子遭殺害棄屍滿州鄉山區。(戴志揚翻攝)

警方調查，綽號「矮子賢」的周男經營博弈店，尤、宋分別積欠150萬元、50萬元債務，14日晚間約周男到恆春近郊協調還款事宜，談判過程中，疑因尤男不滿周男討債說話大聲、不斷怒罵指責，雙方爆發嚴重口角，尤男侄子與宋男取出事先準備的繩子勒住周男頸部，持刀砍死周男，並故布疑陣，先拆掉周男座車車牌棄置牡丹鄉東源地區，再以另輛車載到滿州鄉里德山區棄屍。

警方表示，因周男14日晚間駕車外出後即未返家並失聯，家屬驚覺有異，15日上午急向警方報案協尋，當天上午便發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路段，但未見周男行蹤。警方調閱通聯紀錄，鎖定尤男及宋男涉有重嫌，16日陸續將尤姓叔侄及宋男逮捕到案。

警方根據犯嫌說詞，16日中午12時許在滿州鄉山區尋獲被害人遺體，家屬到達現場後，見到遺體悲痛大哭。目前警方雖已逮捕3嫌，對全案仍在深入調查中。