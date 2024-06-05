藝人唐治平5日前往士檢，認為4日發現的死者不是他媽媽，拒絕領取死亡證明，對此有殯葬業者表示，他曾處理過類似案件，死者家屬因與父親20年不見，也是拒絕領取，最後檢察官採強硬動作，讓警方到家屬住處採集DNA，比對後證明父子關係，這名家屬本來還是不想領，最後檢警告知會觸犯遺棄屍體罪，對方才乖乖去殯葬處辦手續。

殯葬業者表示，過去偶爾都會發生這種家屬不願領屍的案件，他也曾經手一件，1名長者獨居過世後，輾轉找到他的兒子，但原來死者當年對家庭不聞不問，在外喝酒、賭博，後來更就此失聯20年，死者兒子對父親過世毫無感情，也拒絕去認屍。

業者說，後來檢察官採強硬措施，指示派出所員警直接到兒子家，用棉棒採集口腔檢體，再拿給法醫比對，確定親子關係後，就要求兒子儘速領回。

沒想到兒子還是不願意，後來警方再告知，如果持續讓遺體冰存，除了耗費社會資源，當事人可能涉及遺棄屍體罪，家屬最後才悻然領回。

業者表示，以唐母案來說，如果檢警沒有強制作為，她的遺體在冰存一段時間後，確實也有可能會以無名屍方式，公告之後由得標的業者進行火化及後事處理。

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