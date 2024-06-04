已許久未演戲的唐治平，今遭爆媽媽在頂樓輕生被發現，警察找上門時他完全不知媽媽已過世，且疑似酒精中毒，喝得爛醉無法溝通，直到酒精退去後才順利完成筆錄。唐治平的舊愛丁寧得知消息後心情震驚不已，透露和唐治平已經很久沒聯絡了。

唐治平曾與丁寧交往2008年分手，分手後沒有交惡，2015年還合作演出《心靈時鐘》。丁寧現在與外籍丈夫馬修幸福美滿，唐治平的媽媽甚至曾幫忙丁寧帶過大女兒Audrey。不過近年唐治平傳出負債百萬又爆瘦，當時還樂觀地說：「那時候工作不是很順，但可以熬，偶爾的低潮都是養分。」如今卻爆出疑似酒精中毒，精神狀況不佳。

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