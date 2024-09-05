新北市蘆洲區近期發生人倫悲劇，69歲涂男與39歲長子陳屍住家臥室，一度傳出是長子殺父後輕生，經相驗後案情逆轉，檢警研判涂父殺死最放心不下的長子後再同赴黃泉，引發社會深切關注。自殺防治學會指出：輕生是一個從「想法」到「行動」的複雜過程，並非單一危險因子所致，近年來的輕生通報數據顯示，「情感與人際關係」是導致輕生的主要因素之一。若發現身邊的人透露出低落、無望的情緒或輕生意念時，應發揮守門人的關懷精神，主動伸出援手。

自殺防治學會表示，悲劇的背後，往往涉及複雜的家庭問題、失業壓力及經濟困境等因素。近年來的輕生通報數據顯示，「情感與人際關係」是導致輕生的主要因素之一。家人關係的裂痕，可能成為導致輕生行為的導火線。當個人面臨重大壓力事件，缺乏適當的關懷和資源支持時，悲劇的發生風險便大大增加，除了持續加強防治的宣導外，通過跨單位與社會網絡的合作，加強資源連結，也是防止這類悲劇發生的有效途徑。

在青少年與兒童輕生的問題上，除家庭因素，同儕壓力及校園霸凌等問題也是不容忽視的潛在原因。若兒少對日常生活失去興趣、成績突然退步或反覆曠課，就應被視為需要關注的警訊，及時給予鼓勵，並提供適當的資源協助。學校在這方面也扮演著不可或缺的角色，教師可以透過教育，幫助學生覺察自己的情緒；積極防止校園霸凌，共同營造珍愛生命的健康環境。

輕生行為往往並非「突然」發生。事實上，輕生企圖者在行動之前通常會顯露出某些警訊，因此，留意這些信號是及時有效預防輕生的關鍵。無論是親友、同儕還是網友，都應該發揮守門人的關懷精神，協助那些處於困境中的人運用可獲取的資源，並協助尋求專業的諮詢服務，從而有效預防悲劇的發生。

自殺防治學會提醒民眾，掌握守門人「一問」、「二應」、「三轉介」3步驟來協助他人，可主動關懷身邊的人，留意可能的輕生徵兆，如：異常憂鬱、心情低落、反覆提到死亡或輕生、突然轉送重要物品或立遺囑、飲食或睡眠習慣的突然改變、透露輕生意念或計畫等；

民眾應以平和的語氣給予對方支持，聆聽並同理對方的問題與苦處，切勿做出突兀的評論。除了陪伴對方，若情況超出自己的能力範圍，應即時協助對方就醫，連結可用的資源。緊急時，應立刻報警或直接撥打24小時免費安心專線1925尋求幫助，亦可就近至社區心理衛生中心諮詢或精神醫療院所就醫，協助度過危機，避免悲劇發生。

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