多那之由麵包師傅王建仁創立，1989年於高雄左營開出首家蛋糕烘焙門市，鑒於市場趨勢變化，從傳統轉型現代化經營，2006年10月開始轉型新型態複合式咖啡，投入複合式門市營運，今年8月1日甫登錄興櫃掛牌。

多那之集團目前旗下擁有「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」3個品牌，去年全台總店數突破70家，員工超過900名。近年來推動包括無紙化、數據分析彙整報表、雲端即時資訊等數位轉型，逐步升級整併各系統，以求資訊即時與準確，與時俱進達到數位服務目標。

多那之資訊部經理歐秋玲表示，離所餐飲業人資管理極其複雜，以集團為例，常面臨包括排班管控欠缺修改彈性、出勤相關表單未電子化、藍芽打卡無法及時掌握、雲端平台權限有限，導致計薪、加班、外點人員巡店到班管理核對排錯耗時等諸多問題。

歐秋玲認為，多那之在導入雲端人資系統Femas HR後，可解決上述絕大多數問題，如直接打卡即完成出勤紀錄資料，個人及主管均可即時管理，雲端平台即時性讓管理者可以一目了然，掌握每個門市人力配置及出勤狀況。

此外，到班時數和申請時數能由系統設定檢核一致性、排班及實際到點透過打卡都能即時紀錄。多那之可直接從平台掌握各排班、出勤等狀況，相關報表分析更可掌握異常與進行人員最佳化安排。

李佳鴻表示，雲端人資系統Femas HR讓資訊透明化，管理者能掌握所屬人員即時及各分析資料，讓人員清楚了解自身考勤、餘假、薪資等各種資訊，並同步接收總部各項公告，門市人力配置亦可因此優化，也減少人資部加班及計薪時間，得以更著重培訓、考核等工作。

多那之人資主管林育婷表示，若從量化數據來看，採用雲端人資系統Femas HR後，即時電子單據提升整體時效及準確性，人資人員平均每月加班時數自20小時降至4小時，計薪時間自近1周大幅改善至2～3個工作日。

同時，Femas HR能支援整合餐飲服務、製造至總公司行政等不同產業別，多種身份別可直接套用不同法令、代扣等法規、出勤時間及獎金等，基本的福委會代扣等功能也都能由系統直接計算，減少人員誤設算錯機率。

林育芳表示，雲端人資系統Femas HR設計之初便做了許多合規的預先檢查和管控，可輔助減少因不了解法規而尚未管理到的出勤問題。相較於多那之總部，加盟店僅有門市管理，性質單純甚多，在總部導入上線數個月後，決議將Femas HR系統逐步推廣至加盟店。