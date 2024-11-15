苗栗縣議會總質詢，15日輪由縣議員張志宇質詢，出身公館鄉的張志宇關心桃竹苗大矽谷計畫推動後，對苗栗縣有何好處？會不會排擠其它鄉鎮市的發展？苗栗縣長鍾東錦答詢表示大矽谷計畫在頭份市、竹南鎮及後龍鎮完成後，一定會有外溢到鄰近鄉鎮，苗栗縣一定能共好發展。

張志宇關心大矽谷計畫推動後，對於苗栗縣有何好處？希望能將公館鄉及頭屋鄉也納入通盤檢討範圍內，他強調大矽谷計畫不能把苗栗縣其它鄉鎮摒除在外，要一起作整體規畫。

苗栗縣議會總質詢，15日輪由縣議員張志宇質詢，出身公館鄉的張志宇關心桃竹苗大矽谷計畫推動後，對苗栗縣有何好處？會不會排擠其它鄉鎮市的發展？苗栗縣長鍾東錦表示外溢效應也會有利其它鄉鎮市。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦答詢表示，大矽谷計畫頭份市、竹南鎮及後龍鎮等3個地區完成需要一段時間，這3個地區一定會帶來很多人口，等到飽和以後，一定會有外溢效應，像是造橋鄉、苗栗市，至於通霄鎮因相鄰銅鑼科學園區，也會受到外溢效應影響，未來進駐科學園區的年青科技人材，都是高學歷、高所得，會造成人口組成的大變化，因此，大矽谷計畫不只是只有土地規畫，還包括醫療衛生、社會福利，還有小朋友教育問題，像頭份市和竹南鎮的國中就學學生爆滿，就是竹科竹南園區帶來的效應，未來苗栗縣一定會有很好的發展。

工商處長詹彩蘋答詢表示，大矽谷計畫苗栗縣的行動應是最快的，目前事實上，苗栗縣擁有最多的鄉村城市規劃項目，已經發包的有7個鄉鎮。由於國土規劃指導中沒有公館鄉和頭屋鄉。不過，今年公館鄉、頭份市和造橋鄉已出申請，但頭屋鄉部分可能還要等到明年明德水庫計畫提出通盤檢討，大矽谷計畫不會排除苗栗的其他鄉鎮。