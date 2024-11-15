文化部長李遠今（15日）到朝天宮頒授證書，雲林縣長張麗善也贈匾「民之所望」。（周麗蘭攝）

文化部今年（2024）5月宣布「北港進香」登錄為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者。15日在北港舉行的進香國際學術研討會暨博覽會上，文化部長李遠親臨會場，頒發「重要民俗認定證書」，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受，雲林縣長張麗善也到場見證。

李遠表示，「北港進香」成為國內第23項、雲林縣第5項國家級「重要民俗」，其中北港朝天宮不僅是國定古蹟，更是全台首個擁有兩項重要民俗，即「北港進香」及「朝天宮迎媽祖」的保存者。李遠強調，北港朝天宮在維護並傳承進香文化上有重大貢獻，凝聚全台信眾參與進香活動，展現宗教文化的生命力與社會連結。

李遠提到，他成長於充滿宗教與文化氣息的艋舺，對雲林有深厚感情。他認為，民俗文化是展現台灣文化內涵的重要元素，並致力推動布袋戲等傳統文化的系統保存與國際推廣，期望未來傳統民俗成為展示台灣文化的亮點。

雲林縣長張麗善指出，雲林作為宗教大縣，透過廟宇文化延續豐富的在地文化底蘊，北港朝天宮近年積極推動國際交流，宣揚雲林及臺灣的文化資產。她期盼中央與地方攜手保存布袋戲等廟埕文化，深化臺灣的文化內涵。

朝天宮董事長蔡咏鍀則表示，朝天宮屬於所有宮廟與信眾，近五年來吸引了1萬4千多間宮廟進香，並已多次赴海外參訪交流。他希望藉由宗教文化傳播臺灣精神，並以「融合」與「和平」的普世價值向國際展示愛與善的力量。

文化部指出，「北港進香」歷史最早可追溯至1814年，經過兩百多年傳承與發展，至今已形成台灣媽祖信仰的代表性活動，每年吸引超過3000個進香團來朝天宮刈火、會香或參拜，展現臺灣的宗教活力。進香活動在清代開始，至今仍保持傳統儀式和香路文化，各地進香團的陣頭、藝閣等也增添在地特色。

文化部強調，民俗文化的保存需仰賴在地居民的長期投入，將持續與地方共同推動民俗文化資產的保存工作，讓台灣多元文化價值得以長存。