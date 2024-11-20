雲林縣北港朝天宮為慶祝建廟330周年，與金門酒廠攜手推出「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與北港媽祖庇佑，打造極具文創特色的祝福信物。轎窗燈紀念酒20日全台限量上市，外型吸睛，吸引不少信眾訂購作為收藏品。

雲林縣北港朝天宮為慶祝建廟330周年，與金門酒廠攜手推出「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，打造極具文創特色的祝福信物。20日全台限量上市，外型吸睛，吸引不少信眾訂購作為收藏品。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

北港朝天宮建廟330周年，舉辦多項突破性活動，不僅飛出國門前往美、日、梵蒂岡進行宗教交流，也以330周年為紀念主軸，發展多元周邊產品，之前已推出轎窗燈造型悠遊卡、戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒，20日再推出「北港朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」。

朝天宮表示，紀念酒以北港媽祖神轎特有的「轎窗燈」為設計靈感，相傳轎窗燈在遶境後具有光明燈功用，深受信眾喜愛，也被視為引路平安的象徵。「轎窗燈」只有當年當選的爐主者才能擁有，北港各轎班人數眾多，當選爐主機率相當低，故坊間有「三代人擲不到一次爐主」說法。

朝天宮指出，紀念酒」瓶身以陶瓷打造，印有「天上聖母，閤省平安」字樣，賦予特別的祈福意涵，溫潤如玉的的陶瓷手感，完整重現轎窗燈的精巧造型。瓶內裝有金門酒廠最具代表性的「國酒」58度高粱酒，獨特造型的瓶身搭配優良酒體，極具收藏價值。

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