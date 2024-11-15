名間反焚化爐自救會民眾拍攝到不明人士開白車到處拆抗議旗幟，提供行車記錄器影片報案。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

名間反焚化爐自救會總幹事陳國強與名間鄉長陳翰立，14日晚間至名間分駐所提告。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府將興建垃圾處理再生能源中心，全縣5鄉鎮市共6地點，以名間鄉新民村最適合，遭名間反焚化爐自救會在鄉內掛旗幟抗議，14日發現有人割旗幟報警。南投縣環保局說，依《廢棄物清理法》派員會同警方清除抗議旗幟，強調相關分析報告完成，會開說明會與民眾面對面溝通。

南投縣沒有垃圾焚化爐，每日250多噸垃圾，有100多噸無法外運去化，縣內堆置垃圾逾25萬噸，因此縣府將從名間鄉、南投市、草屯鎮、竹山鎮、國姓鄉共6處地點選出最適合廠址興建垃圾處理再生能源中心，朝興建日處理700噸垃圾規模，每年回饋金1億1567萬元，用於發現金、補助水電等，依《促參法》BOT模式興建營運，預計6年完工啟用。

名間反焚化爐自救會總幹事陳國強表示，民眾14日反應鄉內抗議旗幟遭不明人士強行拆除，連自救會成員家門前、圍牆上的布條也全拆，經統計遭拆除旗幟約60面；熱心民眾拍攝到不明人士拆旗幟影片，讓自救會成員相當氣憤，認為拆除抗議旗幟，侵犯了他們的言論自由，也破壞了自救會的財產。

陳國強與名間反焚化爐自救會會長、名間鄉長陳翰立持影片、照片等證據，14日晚間至名間分駐所提出毀損、竊盜告訴。

南投縣環保局指出，名間反垃圾焚化爐自救會懸掛抗議旗幟遭投訴，加上懸掛旗幟未依相關作業要點提出申請，環保局函文請名間鄉公所處理，名間鄉公所毫無作為，才依《廢棄物清理法》派員會同警方清除抗議旗幟。有關垃圾焚化爐的空氣擴散模擬、汙染潛勢等分析完成後，會開說明會與民眾面對面溝通。