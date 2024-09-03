環境部長彭啟明肯定南投縣長許淑華，積極處理垃圾問題，中央支持南投蓋垃圾焚化爐，完成全台最後一塊拼圖。（楊靜茹攝）

草屯鎮公所指出，草屯鎮每日垃圾量約50噸，無法外運去化的垃圾也只能分選打包。（楊靜茹攝）

彭啟明認為垃圾問題比氣候變遷更迫切，上任百日移除5座垃圾山，盼2年內移除全台剩餘48座垃圾山，支持許淑華蓋垃圾焚化爐。（楊靜茹攝）

環境部長彭啟明視察草屯鎮垃圾場，了解草屯垃圾山的垃圾打包移除執行成果。（楊靜茹攝）

環境部長彭啟明認為垃圾問題比氣候變遷更迫切，上任百日移除5座垃圾山，他3日至南投縣視察草屯鎮垃圾場，該垃圾山一度達5層樓高，衍生鳥嘴潭人工湖水汙染疑慮，他肯定南投縣長許淑華勇於任事，打包移除草屯垃圾山，支持縣府蓋垃圾焚化爐，盼2年內移除全台剩餘48座垃圾山。

經濟部水利署斥資逾219億元興建鳥嘴潭人工湖，總蓄水量約1450萬噸，預計完工可供應彰化、草屯每日25萬噸民生用水；不過烏溪右岸的草屯垃圾場鄰近湖區，加上2020年11月垃圾山大火連燒3天，外界擔心水汙染，中央補助下，縣府月前將垃圾山打包移除，環境部長彭啟明3日視察執行成果，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡景賢等人陪同。

南投縣環保局長李易書書報告，草屯垃圾場目前堆置約5萬噸打包垃圾，預計以每年1萬公噸的目標逐漸移除，由於南投縣沒有垃圾焚化爐，所以其他鄉鎮市也有垃圾堆置問題，盼環境部能協助外運去化。縣府也積極規畫興建垃圾焚化爐，不管是土地變更、環評、技術等，盼環境部的能給予支持與指導。

許淑華表示，縣府決心要有自己的垃圾處理焚化設備，徹底解決全縣裸露堆置或打包暫置的20幾萬噸垃圾，縣府已邀請13鄉鎮市首長、民意代表及鄰里長參觀垃圾焚化設施，本月下旬將向議會報告已縣府規畫的再生能源中心，盼中央能大力協助。

彭啟明表示，他上任百日移除5座垃圾山，期許2年內移除全台剩餘48座垃圾山，他肯定許淑華勇於任事，打包移除草屯垃圾山，甚至積極尋求突破，準備蓋焚化爐，完成全台最後一塊拼圖；盼大家不要再把再生能源中心當成嫌惡設施，現代化垃圾焚化廠環保且沒臭味，若有必要環境部願提供資料讓鄉親了解，誓言成為地方政府強而有力後盾。