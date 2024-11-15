德國聯合政府上週垮台後，主要政黨已達成共識，計劃於明年（2025）二月舉行大選。德國保守派反對黨領袖、可能成為下任總理的基督教民主聯盟（CDU）黨魁梅爾茲（Friedrich Merz）表示，在12月16日的信任投票舉行之前，政策討論將暫時擱置。

來自中間偏右基民盟（CDU）的梅茨在週五表示：「我們對這個聯合政府或其殘餘部分已經失去信任。信任問題將首先被提出並得到回答，之後我們才能談論共同決策。」

本次信任投票，若投票未通過將引發提前選舉。過去幾年來由德國三黨組成聯合政府垮台，始於蕭茲解除了自由民主黨（FDP）財政部長林德納（Christian Lindner）的職務，導致自由民主黨退出政府，也使蕭茲國會內失去多數支持。且由於這場政治危機，德國的2025年預算案已被推遲。

預定將於明年二月舉行的選舉，也符合基民盟的要求，民調顯示支持率良好，反映出選民對聯合政府聯內部不斷內鬥、決策效率低的失望，綠黨也呼籲蕭茲加快選舉進程，而原本蕭茲建議於三月底舉行大選。