交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處宣布，白沙灣自然中心以其環境教育及永續實踐，榮獲「2024全球百大目的地故事獎」。同時，與美台日無障礙自由車環島活動合作，推廣北海岸無障礙旅遊，展現台灣對身心障礙者友善環境的承諾。

北海岸一直致力於結合自然保育與永續發展，此次榮獲百大目的地故事獎，源自白沙灣自然中心推動的「海洋淨行式—以白沙灣自然中心我愛淨灘實踐里海倡議」，不僅展現台灣在海洋保育上的努力，也提升了北海岸的國際能見度。

美台日無障礙自由車團隊-富貴角燈塔。（北觀處提供）

大合照。（北觀處提供）

此外，生命勵樂活輔健會舉辦的「2024輪耀國際、行無止盡」無障礙自由車環島活動，吸引美台日等地的60名國際參與者。他們以手搖車與特製自行車完成從萬里至淡水的行程，途經富貴角燈塔、白沙灣與淺水灣等景點，體驗北海岸壯麗的自然風光。

北觀處長陳煜川表示，北海岸距離台北僅1小時車程，交通便利且觀光資源豐富，如野柳地質公園與朱銘美術館等皆是國際旅客的熱門選擇。他強調，此次國際無障礙自由車團隊的加入，象徵北海岸對於身心障礙旅客的支持與歡迎，期盼透過這次活動進一步吸引國際旅客，促進在地觀光與永續發展。