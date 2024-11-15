本商品標的指數成分股涵蓋市值排名第51至150名的上市股票，可表彰中型股績效表現，依2024年10月底資料，各成分股市值介於約新臺幣500億元至2,000億元，合計市值僅占加權指數約15％，不同於大型股權重較高之加權指數（前50名股票占加權指數市值約70％）；指數前3大產業類別為電子零組件（13％）、半導體（13％）及電腦周邊（10％），不同於加權指數之半導體（46％）、金融業（11％）、電腦周邊（7％）。

臺灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新臺幣10元，最小升降單位為指數1點。以11月14日指數收盤19,292.24點計算，契約規模約新臺幣20萬元，便於交易人靈活交易。交易時間涵蓋日盤與夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。原始保證金約為契約規模的7％，並適用不同商品價差部位組合保證金，進一步提升資金運用效率；到期交割月份涵蓋當月起連續3個月份及3個接續季月，其他契約規格如最後交易日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。

隨臺灣中型100指數期貨上市，國內指數期貨產品線更加完整，除大型權值股為主的指數期貨外，亦提供中型股期貨的選擇，交易人得依市況彈性運用全市場、產業類股或中型股指數期貨，滿足交易、風險管理及投資組合多元化需求。