隨著韓流、韓星帶貨讓韓國小眾品牌更加受到大眾歡迎，也吸引品牌們一一進軍台灣，如被稱為「暴走鞋」的鞋履品牌EPT（East Pacific Trade），近期由瑪黑家居選物攜手，即日起至12月24日，在台北中山區開設快閃店，除張員瑛、舒華同款之外，品牌最新推出的鞋款、服飾、帽子等也都來台展售，同時品牌還特別將快閃店打造以機場航線為概念打造，讓你逛店彷彿來到出國般，對韓國潮流有興趣的人不可錯過。

亞洲快閃第二站 全台首間還有限定甜點

EPT 台灣首間期間限定快閃店以標誌性吉祥物 Nibble 街頭塗鴉還原韓國潮流風格。（瑪黑家居提供提供）

EPT台灣首間快閃店，店內以機場航廈為靈感打造。（瑪黑家居提供）

EPT限定甜點搭配任選180元飲品，原價480元，優惠價420元。（瑪黑家居提供）

EPT 首間限定快閃店拍貼機。（瑪黑家居提供）

EPT近期積極進軍海外市場，台灣是品牌進軍海外市場的第二站，快閃店外觀以品牌經典的街頭塗鴉元素點綴，內部則以機場航廈為主軸，除透過行李輸送帶打造玩味設計，瑪黑家居也特別推出限定甜點，以EPT的鞋盒、吉祥物，打造「鞋盒翻糖起司蛋糕」與「吉祥物Nibble手繪馬卡龍」，另外店內還有快閃限定的拍貼機。

張員瑛、舒華同款最夯 新品拖鞋也超燒

說到EPT不少人的第一印象就是由張員瑛、舒華帶紅的COURT皮革板鞋、Dive帆布休閒鞋，尤其是前者由於使用四層鞋墊打造，除可偷偷墊高四公分，讓腿部線條顯得更加修長外，多層鞋墊也能為腳踝作緩衝，因此被不少人形容「暴走萬步腳也不通」的鞋款。

腳型較寬的人則可以參考SANTOS，鞋型設計是今年秋冬最受歡迎的德訓鞋，但在楦頭設計上刻意採用寬版設計，既保留原有的外型，又能讓穿著體驗更加舒適;除此之外，今年品牌還特別推出的拖鞋款式，也被品牌看好，預計成為熱銷新星。

此次EPT來台快閃，在價格上與韓國售價並未溢價過多，品牌還推出如凡消費金額滿 3999元，贈送經襪款、滿5000獲得獨家甜點、EPT帆布袋等活動，另外瑪黑家居針對無法到場的民眾，還推出凡於瑪黑家居選物官網下單任一款 EPT 商品，即可獲得 EPT 品牌鑰匙圈、貼紙，滿5000元即贈限量 EPT 帆布袋的活動等，詳情可至官方社群查詢。