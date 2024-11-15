北市內湖區碧山巖開漳聖王廟日前舉行祈安禮斗法會，內湖分局長蕭惠珠親自率領內、外勤主管參與祈福盛會，祈求內湖地區「治安平穩、交通順暢」。

鑑於近年來詐騙案件層出不窮，尤其年長者最易成為詐騙集團鎖定目標，蕭惠珠與內湖義警大隊大隊長郭家寅，於現場親自講解最新詐騙手法，提供最有效的防範技巧，並透過有獎徵答方式，鼓勵民眾踴躍參與。希望藉由法會活動深入社區，向年長者宣導反詐觀念，強化民眾自我防護意識。

警方表示，反詐騙宣導活動結合傳統祈福法會活動，希望讓民眾在祈求平安的同時，也能提升防詐騙意識。