軍輝橋改建新橋16日剪綵，交通部長陳世凱妙答常來嘉義吃雞肉飯。（廖素慧攝）

橫跨八掌溪連結嘉義縣市交通的軍輝橋改建新橋16日剪綵。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

軍輝橋改建歷經2年半施工完成，16日剪綵，嘉義市長黃敏惠提到第1次見到交通部長陳世凱，在地方很難得能見到中央部會首長，陳世凱妙答，他每個月都來吃嘉義雞肉飯，今天還帶家人同行一起吃雞肉飯。

舊軍輝橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，產生橋墩裸露、通洪斷面不足等問題，2017年啟動改建計畫，總經費9.7億元，2022年4月30日開工，施工2年半完工，16日剪綵，17日上午7時正式開放通車。

此新橋的橋墩由10墩減為5墩，橋長加長18.8公尺，可有效降低洪水位置7公分，採84公尺大跨徑跨越深槽區，可通行100年，橋面加寬，增加中央左轉專用車道，可用100年。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局指出，施工期間歷經2023年9月10日瞬間暴雨水災、海葵、小犬颱風及今年凱米、山陀兒、康芮颱風的考驗，工程團隊仍如期如質完工，今（16）日剪綵典禮前又遇天兔颱風下雨，典禮之前雨停，慶幸新橋能順利完成剪綵。

陳世凱、黃敏惠、縣長翁章梁及藍綠立委王育敏、王美惠、陳冠廷都肯定、稱許軍輝橋改建如期如質完工，且兩側便橋在施工期間提供民眾通行便利安全。

黃敏惠、王美惠先後上台致詞，還都提到要中央加速推動高鐵嘉義站連結台鐵嘉義火車站的輕軌建設，陳世凱最後上台致詞有妙答。

陳世凱說，在台下聽黃敏惠、王美惠致詞感覺好像在質詢，不過有這個質詢代表地方有交通需求，未來嘉義變成科技之都，工商發達，前兩天翁章梁才到交通部希望中央大力支持嘉義的發展。

陳世凱說，賴總統說要「均衡台灣」是要把過去沒有發展的中南部發展起來，所以科園區來嘉義、台南、高雄、屏東，交通建設也要開展，嘉義市他常來，每月都來吃雞肉飯，未來與嘉義市商討的時間很多。