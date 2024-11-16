苗栗縣泰安鄉泰雅族醫專女學生被騙往緬甸失去音訊。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉泰雅族醫專女學生被騙往緬甸失去音訊，事後女兒以歹徒提供的工作手機與胞姐連繫表示歹徒要勒贖50萬美金。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉泰雅族醫專女學生被騙往緬甸失去音訊，秋母急向中國駐緬甸領事館報案協助救回愛女。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

18歲的苗栗縣泰安鄉秋姓醫專女學生，上個月25日疑遭同校王姓男同學騙往泰國打工後失去音訊，秋母發現女兒不見，利用手機定位查詢，最後顯示女兒已到惡名昭彰的緬甸克倫邦苗瓦底園區，秋母立即向警方及我國外交部報案毫無回應下，秋母只得上網向大陸駐緬甸領事館報案求救，希望中國領事館能協助救回愛女。

18歲的秋姓女學生，目前就讀苗栗縣某醫專，10月25日秋女乘母親未注意外出搭機赴泰國，秋母發現女兒不見了，緊急連絡女兒，女兒陸續傳訊表示自己是與同校王姓男同學連絡後，男同學表示可以一起到泰國運黃金賺外快，秋女不疑有它，竟就背著家人搭機前往泰國，並在泰國素萬那普國際機場入境，未久秋女手機斷訊。秋母利用女兒手機搜尋定位，最後顯示女兒手機位在惡名昭彰的緬甸克倫邦苗瓦底園園區，女兒隨後以歹徒提供的工作手機，向母親表示對方要50萬元美金贖人。

秋母擔心女兒安危，立即在隔天向住處轄區大湖警分局以及外交部緊急連絡中心報案求救，並向立委高金素梅求助，高金素梅隨向外交部反應，但事後毫無進展，秋母於是在10月29日轉向大陸駐緬旬領事館求救，以上網方式填具報案單，秋母強調自已是「中國台灣人，我熱愛我祖國，請求大陸領事可以幫忙尋找我女兒的下落，但是至今大陸駐緬甸領事館並未再與秋母連繫提供進一步訊息，秋母因而向媒體求救，希望大家可以一起合力救回她愛女。