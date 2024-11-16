亞太經濟合作會議（APEC）有多國領袖參加，並於場邊進行各種雙邊或多邊會談，其中日本首相石破茂在「美日韓領袖峰會」與「日中領袖會談」皆強調台海和平穩定重要。外交部對日本持續表達重視台海立場表達歡迎與肯定，重申台海和平穩定攸關國際社會安全與繁榮。

外交部指出，日本首相石破茂赴秘魯參加亞太經濟合作（APEC）會議期間，在15日舉辦的「美日韓領袖峰會」及16日舉辦的「日中領袖會談」中均強調台海和平穩定極為重要。

此外，美日韓領袖峰會於會後發布聯合聲明，重申強烈反對任何企圖在印太區域片面改變現狀的舉措，並強調台海和平穩定是印太地區安全與繁榮不可或缺的要素。

石破茂也在日中領袖會談中，就當前東海情勢及中共頻繁進行軍事行動向中共主席習近平表達深刻憂慮，要求中方妥善處理。

對日本政府持續表達重視台海安全的立場，外交部表示歡迎與肯定。

外交部強調，台海和平穩定攸關國際社會安全與繁榮，外交部歡迎民主陣營國家採取有助維護台海和平的作為。台灣身為印太區域負責任的成員，也將持續強化自我防衛能力，並與美日等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域及整體國際社會的自由開放及和平繁榮。