板橋年度盛事「林家花園光雕秀」於11月15日至12月28日璀璨登場，今年的主題是《魔幻光影 嬉遊林園》，「玩Fun飯」規劃整套完美行程，讓你從早到晚五感都滿足！
在感受絢麗光雕帶來的古代園林之美前，充滿日式復古文青風裝潢的「今日子涼麵」就位在林家花園附近的北門街上。這是一間台日文化融合的小吃店，主打5款涼麵之外，還有暖呼呼的烏龍湯麵、味噌湯和現切的秘製滷味；嚼勁的麵條、縈繞口中的麻香味，以及舒適的用餐環境，讓到訪的饕客神往不已。
飽餐一頓完，甜點也不能少！「芽米緹YUMMY TEA」是一間茶飲、甜品的專賣店。最有名的品項就是以牛奶、雞蛋、巧克力3種布丁為基底，搭配珍珠、芋圓、地瓜圓、花豆等豐富配料，打造出繽紛色彩的美味三色布丁。
太陽下山，就可以到林家花園享受光影的世界。本次夜間光雕秀特別邀請到結合文化科技，與新世代動畫電影沉浸式展演的知名導演劉育樹擔任策展人，與光點吉樹團隊共同創作一場夢幻光影盛宴。
「林家花園有很多窗框、流水、山巒、樹木的元素。」劉育樹說，因此他大膽地將來青閣的花牆漏窗、開軒一笑亭等建築特色，連結、轉換成遊樂場裡的雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬，打造一座歡樂兒童遊樂場。
光雕秀的第2大亮點是特別場次，邀請由舞蹈家施旻雯與太古踏舞團共舞，將光影與動作無縫結合，光雕搭配真人演出，帶領觀眾身臨其境，讓人彷彿置身於一個奇妙的幻想世界。
另外，這檔活動於觀賞10分鐘光雕秀正片後，更特別提供大家互動作畫投影體驗，只要掃描QR code，在手機上選擇想繪製的圖案，塗上顏色之後送出，作品就會投射在牆面上。
隨著投影機與科技互動技術愈漸純熟，觀眾不再只是被動觀賞作品，而是走入作品之中，親自創造屬於自己的美麗光影，為板橋林家花園的光雕秀增添更多人性的溫暖與無限色彩。
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