板橋年度盛事「林家花園光雕秀」於11月15日至12月28日璀璨登場，今年的主題是《魔幻光影 嬉遊林園》，「玩Fun飯」規劃整套完美行程，讓你從早到晚五感都滿足！

在感受絢麗光雕帶來的古代園林之美前，充滿日式復古文青風裝潢的「今日子涼麵」就位在林家花園附近的北門街上。這是一間台日文化融合的小吃店，主打5款涼麵之外，還有暖呼呼的烏龍湯麵、味噌湯和現切的秘製滷味；嚼勁的麵條、縈繞口中的麻香味，以及舒適的用餐環境，讓到訪的饕客神往不已。

「今日子涼麵」主打5款涼麵，除此之外還有暖呼呼的烏龍湯麵、味噌湯和現切的秘製滷味，滿足饕客味蕾。（圖片來源/中時新聞網攝）

飽餐一頓完，甜點也不能少！「芽米緹YUMMY TEA」是一間茶飲、甜品的專賣店。最有名的品項就是以牛奶、雞蛋、巧克力3種布丁為基底，搭配珍珠、芋圓、地瓜圓、花豆等豐富配料，打造出繽紛色彩的美味三色布丁。

「芽米緹YUMMY TEA」最有名的品項就是搭配珍珠、芋圓、地瓜圓、花豆等豐富配料的澎湃三色布丁。（圖片來源/中時新聞網攝）

太陽下山，就可以到林家花園享受光影的世界。本次夜間光雕秀特別邀請到結合文化科技，與新世代動畫電影沉浸式展演的知名導演劉育樹擔任策展人，與光點吉樹團隊共同創作一場夢幻光影盛宴。

「林家花園有很多窗框、流水、山巒、樹木的元素。」劉育樹說，因此他大膽地將來青閣的花牆漏窗、開軒一笑亭等建築特色，連結、轉換成遊樂場裡的雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬，打造一座歡樂兒童遊樂場。

導演劉育樹將《魔幻光影 嬉遊林園》結合故事性，讓大朋友小朋友都可玩得不亦樂乎。（圖片來源/中時新聞網攝）

光雕秀的第2大亮點是特別場次，邀請由舞蹈家施旻雯與太古踏舞團共舞，將光影與動作無縫結合，光雕搭配真人演出，帶領觀眾身臨其境，讓人彷彿置身於一個奇妙的幻想世界。

另外，這檔活動於觀賞10分鐘光雕秀正片後，更特別提供大家互動作畫投影體驗，只要掃描QR code，在手機上選擇想繪製的圖案，塗上顏色之後送出，作品就會投射在牆面上。

隨著投影機與科技互動技術愈漸純熟，觀眾不再只是被動觀賞作品，而是走入作品之中，親自創造屬於自己的美麗光影，為板橋林家花園的光雕秀增添更多人性的溫暖與無限色彩。

互動作畫投影體驗只要在手機上選擇想繪製的圖案塗上顏色之後送出，就能讓你的作品投射在牆面上。（圖片來源/中時新聞網攝）

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