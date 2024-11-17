國民黨立委馬文君13日在立法院外交國防委員會踢爆，國防部編列的預算顯示，參謀本部竟有臨時人員月薪高達16萬元，國防部長顧立雄一度稱該員為資深英文傳譯，後又改口要再釐清。對此，國防部回應，該「約聘人員」薪資係駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列均參考商情訂定底價。

馬文君13日質詢時秀出「國防部進用臨時人員與勞務承攬人數預算表」，指出參謀本部編有一名臨時人員的年薪195.4萬員，相當於月薪超過16萬元，比次長還高。

馬文君質詢時指出，國防部參謀本部在114年度的軍事行政項目中，編有一名臨時人員的薪資，年薪數字達到195萬4千元。（取自立法院會議影片）

顧立雄起初回應，該員為情報次長室的傳譯，「是一個蠻資深的英語傳譯」，後與情報次長謝日升交談後改口，稱稍早的說明可能有些誤差，需待釐清後再說明。

據《自由時報》報導，國防部16日說明，該月薪16萬多元的約聘人員，薪資是由駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列有參考過商情訂定底價，並辦理開標作業，後續依決標金額編列預算，符合美國法規規範。