國民黨立委馬文君13日在立法院外交國防委員會踢爆，國防部編列的預算顯示，參謀本部竟有臨時人員月薪高達16萬元，國防部長顧立雄一度稱該員為資深英文傳譯，後又改口要再釐清。對此，國防部回應，該「約聘人員」薪資係駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列均參考商情訂定底價。
馬文君13日質詢時秀出「國防部進用臨時人員與勞務承攬人數預算表」，指出參謀本部編有一名臨時人員的年薪195.4萬員，相當於月薪超過16萬元，比次長還高。
顧立雄起初回應，該員為情報次長室的傳譯，「是一個蠻資深的英語傳譯」，後與情報次長謝日升交談後改口，稱稍早的說明可能有些誤差，需待釐清後再說明。
據《自由時報》報導，國防部16日說明，該月薪16萬多元的約聘人員，薪資是由駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列有參考過商情訂定底價，並辦理開標作業，後續依決標金額編列預算，符合美國法規規範。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。