今年7月，新北市29名高國中小學生於赴加拿大參與暑期營隊課程，昨（16）日在板橋國小進行學生成果分享，板橋國小簡苓紋同學用英文簡報分享在加拿大的課程體驗及寄宿家庭生活，感謝家人與教師的支持，期待有機會再去加拿大拓展視野。教育局長張明文親自頒發「新北國際外交YA大使」證書，鼓勵29位新北學子持續勇敢走向世界，拓展國際視野。

教育局表示，新北市3年前與加拿大高貴林學區簽署教育合作備忘錄，去年4月首度以策略聯盟方式，台加兩地各11所高國中小雙邊共同簽署姊妹校，並規畫此次暑期交流活動。透過跨國跨校合作，增加新北師生國際交流機會，從校園學習及寄宿家庭體驗不同國家的文化，不但提升學生英語溝通力，也增加了兩地師生的文化理解並拓展國際觀。

板橋國小蘇祺閎同學分享，加拿大原住民曾遭受歧視和迫害，後來種族意識抬頭，加拿大政府將每年6月21日訂為「加拿大原住民日」，將原住民議題融入學校課程。交流期間，加拿大老師透過教導手作「划槳小吊飾」，介紹當地紀念人物或故事的「圖騰雕刻文化」，讓他聯結到台灣排灣族服飾上的守護神－百步蛇圖騰，引發他回國想繼續深究兩國原住民各種圖騰的意涵。此外，加拿大的上課方式令人記憶猶新，結合生活環境進行體驗，一堂課就同時學到英語、藝術、歷史及原住民族文化等，未來他也會透過閱讀來探索這個世界。

新泰國中陳宥愷同學回想起出國前，為了到當地能流暢的以英語和寄宿家庭的聊天，常與班上的外籍同學練習英文。由於在加拿大經常吃義大利麵和披薩，比較少熱湯或青菜，有次感冒時，寄宿的「Home媽」煮了青菜湯給他喝並說 “Be careful, it’s hot!” 。結果卻發現這碗湯只是溫不到熱，進一步詢問才知道原來加拿大的飲食習慣是吃涼菜，不吃熱食，通常會在菜餚烹煮完後再一起盛盤上桌，親友聚會時也不像台灣會擺桌宴席，而是自助取餐相互交流。有了這樣的經驗，讓他往後更想了解各國飲食文化差異。

永平高中謝心樂同學提及讓她印象最深刻的是，加拿大學校依照學生興趣及能力彈性調整選課，以文學賞析課「創意寫作訓練」為例，老師要求以五感描述巧克力的味道、質地及感受，以往她只會表達巧克力很甜，但這堂課引導她學習用「視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺」去描寫事物及感受，有別於台灣寫作較著重在形式上起承轉合或文法技巧。她發現創意其實需要練習，聆聽身體的感受能夠增加寫作的細膩度，寫作技巧也會隨之提升。