民眾滿載而歸，收獲滿滿。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣農特產品進軍新加坡，昨（16日）參加新加坡「新台灣館」開幕儀式，超過40個品項的嘉義優鮮產品進駐，超人氣商品「嘉義極光哈密瓜」更是空運新加坡限量首賣，300顆一開賣就秒殺。

這次由嘉義縣副縣長劉培東（右）帶隊，偕同番路鄉農會、鑫溶水產實業股份有限公司、打貓果菜生產合作社、林韻茶園等多家業者出席新台灣館開幕活動。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

超人氣商品「嘉義極光哈密瓜」空運新加坡限量首賣，300顆一開賣就秒殺。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

這次由嘉義縣副縣長劉培東帶隊，偕同番路鄉農會、鑫溶水產實業股份有限公司、打貓果菜生產合作社、林韻茶園等多家業者出席新台灣館開幕活動，帶來嘉義極光哈密瓜、烏魚子、金桔、柿子冰淇淋、椪柑橘瓣果乾、卡拉脆蝦、鳳梨酥、高山茶及阿里山精品咖啡等特色產品，並與當地網紅合作直播銷售，拓展嘉義農漁產品的國際市場，提升嘉義農產品競爭力。

現場直接與當地網紅合作直播銷售。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新台灣館還邀請當地知名直播主、網紅與劉培東、農業處許彰敏處長現場直播，尤其當季人氣商品「嘉義極光哈密瓜」直接空運至新加坡，駐新加坡童振源大使也加入直播推薦行列，300顆秒殺、銷售一空，再次證明嘉義優鮮產品的高人氣與市場潛力。

番路鄉農會總幹事趙幸芳現場分享柿子與茶食農教育體驗，教導民眾製作柿餅冰淇淋。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

番路鄉農會總幹事趙幸芳現場分享柿子與茶食農教育體驗，教導民眾製作柿餅冰淇淋。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

番路鄉農會總幹事趙幸芳現場分享柿子與茶食農教育體驗，教導民眾製作柿餅冰淇淋，鑫溶水產公司展示創意料理烏魚子蘿蔔糕，打貓果菜生產合作社帶來鳳梨豆醬苦瓜雞湯家常料理，林韻茶園則以馬告紅烏龍茶、柚香金萱等高山茶風味，讓消費者近距離體驗嘉義農產品的風味。

新台灣館負責人李如濤表示，作為台灣名品在海外的首家展銷中心，新台灣館將線上與線下結合的商業模式，配合食農教育體驗，為新加坡消費者帶來全新購物體驗，新台灣館提升了台灣農產品在東南亞市場的能見度與競爭力。

劉培東指出，嘉義縣農漁產種類多元且品質優良，感謝新台灣館的協助，讓嘉義優鮮產品在國際市場上嶄露頭角，新加坡的消費者不用到台灣，就能品嚐到來自嘉義的道地好風味。