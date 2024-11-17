海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀「珠海航展」，接受陸媒採訪時哽咽說，「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議。由於呂為「少校」退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，綠委邱志偉提案修法，要將「少校以上且領有終身俸人員」納入，參加中共黨政軍活動可剝奪月退俸。

現行兩岸人民關係條例第 9-3 條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為；情節重大者，可剝奪其月退俸。邱志偉提案修法，將對象擴及「少校以上且領有終身俸人員」。

邱志偉提案說明指出，《國防法》第五條規定，「中華民國陸海空軍，應服膺憲法，效忠國家，愛護人民，克盡職責，以確保國家安全」中華民國陸海空軍，不分軍種應對國家有忠誠義務關係。

邱志偉提及，世界各國針對退伍軍人違反對國家忠誠義務、成為間諜或從事有害國家尊嚴或利益的行為，即會遭到懲處、判刑或剝奪退伍福利；美國、德國等重要民主國家，皆有退伍軍人遭中國利誘而為其服務的情事，我國更是中國滲透、招攬與利誘的重要對象。

邱志偉說，我國法治相對不足，致使兩岸人民關係條例2019年修正後，仍有領終身俸的退伍高階軍官赴中從事有損國家尊嚴的行為，更損及國軍士氣與尊嚴。

他認為，領有終身俸的校級以上人員，即便退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊忠誠義務，若有損國家尊嚴的行為，應當按情節停止其月退休俸。