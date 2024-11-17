受暖冬影響，嘉義地區17日白天最高溫接近30度，夜晚溫度也有22、23度，仍有民眾晚上睡覺要開電扇、吹冷氣，高溫氣候導致大阿里山區落葉植物變色起碼晚了2周，林業署嘉義分署阿里山工作站技士蕭明學表示，以往這時候，阿里山森林遊樂區入夜溫度約6、7度，現最低10度「算熱」，缺乏氣溫條件下，預期至少要等到12中、下旬才可能看到大片楓紅。

蕭明學說，雖然已經立冬到11月中旬，但大阿里山區紅葉至今只有零星景點有紅黃葉交錯變色，小笠原山、對高岳車站等區域紅榨槭紅不到1成，有些甚至還直接錯過楓紅，葉子就掉了，由於日本楓紅今年也有延遲趨勢，推測可能與全球性氣候轉變有關。

知名「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，植物變色轉紅需要條件，必須日夜溫差相當大，才會開始變色，現就看第一道鋒面什麼時候報到，是否真的比去年同期落後許多，12月是關鍵，目前還言之過早。

不過，黃源明也提到，只要持續降溫，就會加速轉紅速度，依照他的經驗，如過了12月初、中旬，冷鋒面再不來、氣溫再不降，植物可能就不等了，直接掉落。