台灣人喜愛蘋果的程度，以年度計算約可吃下12至15萬噸的蘋果，主要進口以美國、日本、智利蘋果居多，而據農委會資料，美國蘋果就占了約40％以上的進口量；日本青森蘋果對策協會也統計，2022年青森縣共有70％的蘋果輸出台灣，全日本輸出的蘋果中，更有9成都來到台灣，隨著進入蘋果採收期，各家通路競爭更激烈。

全聯土岐蘋果外皮黃中帶紅，每顆45至55元。（全聯提供）

全聯青森蘋果對比去年2023年，整體業績呈雙位數成長，2021至2023年銷售噸數年年超過1000噸，預期青森蘋果今年銷量可突破1200噸、640萬顆新高。家樂福今年持續維持通路最大進口量，預計進口達600噸以上，從9月開始登台的土岐Toki、未希來福Ｍiki Life蘋果，還有依採收期預計在農曆年前到貨的，有紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果、喬納金蘋果等青森特選，包含散賣與禮盒組。

日本青森蘋果盛產季，家樂福特A級青森蘋果陸續上架。（家樂福提供）

家樂福與華盛頓蘋果再次合作，從11月一直到農曆新年期間，進口上架有：宇宙脆TM、富士、加拉、水蜜桃蘋果，等級特選均達A級以上，預計產季期間目標進貨量達500噸。家樂福也別於以往對顧客的溝通方式，透過蘋果融合各式生鮮料理，11月23日、24日分別將於文心店、鼎山店上演蘋果料理食演秀，邀請顧客品嘗美國蘋果的脆甜美味。

家樂福華盛頓蘋果Pizza 8吋，138元。（家樂福提供）

美國華盛頓蘋果協會台灣代表Mr. Steven Chu表示，華盛頓蘋果因產地乾燥的氣候，足以減少蟲患和病害，令果實的外觀更為動人，為了確保高品質的儲存和包裝，倉庫也細心分類，增強消費者對華盛頓蘋果信心。

穿梭蘋果樂園，遠百弘前物產展甜蜜登場。（遠百提供）

日本青森縣弘前市文化物產嘉年華再度於遠東百貨登場，首波即日起至12月1日在台南大遠百、高雄大遠百、台中大遠百、遠百竹北、遠百信義A13、板橋大遠百；第二波12月5日起至12月22日在新竹大遠百、遠百桃園、遠百板橋中山；第三波12月26日起至1月12日在遠百嘉義、遠百花蓮、遠企購物中心。

板橋大遠百頂級弘前世界一蘋果，特價每顆299元。（遠百提供）

身為弘前展首波的板橋大遠百，現場除了展售多種青森蘋果，還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨等好買的商品。

大潤發蘋果季至11月30日，推出多款蘋果烘焙小點。（大潤發提供）

另因應蘋果季到來，大潤發除了上架新鮮的日本青森TOKI綠蘋果外，烘焙坊更以青森蘋果為主題，推出各式蘋果小點、麵包襲擊味蕾。