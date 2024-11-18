台塑表示，第4季是PE、EVA及PP的傳統需求旺季，加上中國持續推出經濟刺激措施，以及印度雨季結束、經濟持續高度成長，預計將帶動石化產品需求上升。然而，以色列攻擊伊朗但避開了原油生產設施，若原油價格疲軟，恐影響石化產品行情。台塑預估第4季營收與第3季相當，但若乙烯、丙烯等原料成本隨油價下跌，將有助於營運表現。台塑強調，未來仍需關注美國新總統政策、各國債務飆升及中東衝突等因素對全球經濟的影響，公司將密切觀察市況，適時調整營運策略。

台灣石化產業與中國經濟息息相關，中國10月製造業PMI受政策刺激回升至50.1（前月為49.8），其中生產、新訂單指數上升，庫存指數下降，出廠價格也較上月回升，但新出口訂單已連續兩月下滑，顯示外需放緩，未來仍需持續推出寬鬆政策以支撐內需消費和投資。

台化指出，9月中旬原油價格跌至低點，導致石化產品價格大幅下跌，特別是芳香烴類產品。雖然10月已有止跌跡象，但苯系列產品仍處於下跌趨勢。若中國內需和產能過剩的情況得到改善，市場價格將有望逐步回穩。10月中國和歐元區製造業PMI均上升，顯示市場正在調整中，需持續關注11月市況變化，尤其是中國製造業PMI能否維持在榮枯線上。

在油價方面，11月3日OPEC+決定延後至明年1月再開始增產18萬桶/日，為11月油價提供支撐，預計12月1日OPEC+部長級會議將決定明年是否繼續延後增產。此外，中國經濟刺激政策帶動需求逐步回升，煉廠原油加工量從8月的低點1,390萬桶/日回升至9月的1,430萬桶/日，市場普遍認為中國最糟糕的需求狀況已過，為油價提供下檔支撐。