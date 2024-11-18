立法院經濟委員會將在20日審查台電預算，環團18日北上到立法院舉辦記者會呼籲跨黨派立委將台電2025年購煤量減為1788萬噸，購煤預算從1051.2億元刪減為829億6320萬元，砍幅至少21％，並以每年減煤16.7％、至2029年台電完全無煤為目標，逐年刪減購煤預算，戒掉「燃煤奶嘴」，也抗議中火沒有落實以氣換煤，號召民眾12月15日在台中上街頭，反煤、反空汙。

多個環團今日到立法院舉辦記者會，除訴求中火一期2部燃氣機組運轉後，等量汰換4.7部中火燃煤機組，在2028年達成無煤中火，也呼籲立委逐年刪減台電購煤預算，讓倚賴燃煤奶嘴的政黨吃苦頭，並使行政院長卓榮泰「卓寶寶」、經濟部長郭智輝「郭寶寶」戒除奶嘴。

南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭還在現場唱起《伊是咱的寶貝》，與來自中火汙染重災區竹山3位母親一起剪掉行政院長卓榮泰與台電董事長曾文生的「燃煤奶嘴」。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳舉例，2025、2026年完工的中火一期燃氣2部機組，再加上2025年民營中佳電廠商轉，搭配節電、再生能源並汰除中火煤電機組，很快就能實現無煤中火，然按照卓榮泰承諾，中火遲至2034年才無煤。更無法接受的是，中火一期燃氣2部機組上線，是要供電給高科技業使用，沒有規畫關閉4部燃煤機組，中部人恐怕要持續吃10年的中火燃煤奶嘴。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文更批評，政府是詐騙國家隊，欺騙中部人，要求經濟部落實真正的增氣減煤，即「增多少燃氣發電量，就要減少相對應的用煤量」，如果用煤量沒相對應減少，一切都是空談。

環團還提脫煤方法，包含設立2028年無煤中火的目標日，徹底戒除煤電倚賴；明年起每年努力節電83億度；中佳電廠上線運轉，中火一期燃氣機組運轉，就可陸續汰除中火燃煤機組；為了2032年新減碳目標，讓中火燃煤奶嘴從民進黨政府絕跡。