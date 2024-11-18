彰化一名李姓男子因趁幫乾女兒按摩時指侵A女，彰化地院依犯強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間須接受保護管束，並完成80小時的義務勞務，接受法治教育2場次。可上訴。可上訴。

判決指出，李男與被害人A女為乾父女關係。112年11月17日凌晨2時許，李男在其彰化住所對A女進行按摩時，基於強制性交的犯意，違反A女的意願，將手指插入A女陰道內，進行了性交行為一次。

被告在審理時坦承犯行，並與A女達成民事調解，支付70萬元作為賠償，A女也同意不追究被告的刑事責任，並同意給予被告緩刑。

法院認為，被告已表現出相當的悔意且與A女和解，犯後態度良好，無前科，素行尚屬良好。考慮到案件的具體情節、主觀惡性及犯罪後態度，認為適用最低度刑期3年會過重，因此依刑法第59條規定，對其刑罰予以減輕。依犯強制性交罪，判處有期徒刑1年10月。

法院考量，被告曾因故意犯罪受刑事判決，但其坦承犯行並與A女和解，履行了調解條件，並表現出相當的悔意，相信經過偵審程序應知所警惕，無再犯之虞。倘若被告需入監服刑，恐未能達到教化效果，反而會對其造成社會隔絕的傷害。因此，法院宣告其緩刑4年，以期促其悔改，並達到刑罰的教育目的。可上訴。

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