苗栗一名張姓男子，今年2月與就讀國中的友人A女到撞球場玩樂，返家後竟違背對方意願強行性侵，事後被警方逮捕送辦。苗栗地院近日依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處張男有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間需接受保護管束，並完成4場法治教育課程。可上訴。

根據判決書，張男今年2月4日晚間與A女相約到苗栗縣頭份市某撞球館遊玩，結束後，張男騎車採用A女返家。不料當晚約11時45分，張男明知A女為國中生，竟在住處客廳內，未經A女同意，無視其口頭拒絕與肢體推拒，強行脫去A女褲子，並對其進行性侵。事後，A女隨即報警，警方循線將張男逮捕歸案。

法院審理期間，張男坦承犯行，並與A女達成和解，承諾賠償35萬元，自今年7月起分35期每月支付1萬元。

法官指出，張男無前科且素行尚可，但他未能正確認知兩性交往的界限，違背A女意願進行性侵，嚴重侵害A女的性自主權與身體控制權，造成被害人難以抹滅的心理創傷，實屬應受譴責之行為。

法官綜合考量張男犯後態度良好，已坦承犯罪且與A女和解，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間付保護管束，並須履行和解條件完成賠償，另安排4場法治教育課程，以增強其法律觀念及責任意識。可上訴。

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