台積電慈善基金會19日舉行年終公益記者會，董事長張淑芬表示，台積電志工規模已經達2萬多人，併成功擴展公益到海外，針對台積電創辦人張忠謀的自傳下冊，指出斷斷續續寫了6年，寫得很辛苦。

台積電慈善基金會近年持續在海外拓展公益，並讓健康長壽計畫在日本落地，張淑芬指出，台積電到海外設廠，基金會也希望可以幫助到同仁及眷屬，獲得完善的醫療照護，並提到台積電的志工規模已經達到2萬多人。

有媒體問到，張忠謀對於張淑芬熱衷公益是否有表達意見，張淑芬指出，他對我做任何事情都沒有看法，也不會批評，就是在家乖乖等我回家，以自己的方式支持。

張忠謀的自傳下冊將在11月29日出版，張淑芬表示，下冊的自傳斷斷續續地寫了6年，到最後一段大概花了1、2天才寫完，那是最難地方。

輝達創辦人黃仁勳與張忠謀的交情相當好，媒體問到如果有新書發表會黃仁勳會不會來支持，張淑芬說，最近有以E mail聯繫，沒有談到要來台的事情，也不會去麻煩人家。