外交部政務次長田中光18日晚間應邀出席阿曼王國台北商務辦事處舉行的「阿曼王國建國54週年國慶晚會」。田中光指出近年阿曼與台灣在經貿、文化等領域交流密切，去年雙邊貿易更達25億美元，相信未來兩國將持續深化並擴大交流合作。

田中光致詞表示，阿曼王國地處非洲、亞洲及中東交會處，與各國交流合作密切。近年來阿曼與台灣在經貿、文化及教育合作日益密切，在經貿方面，兩國去年雙邊貿易額達25億美元，另為探尋阿曼「2040願景」（Oman Vision 2040）相關商機，我國商界組成貿易訪問團在今年6月間前往阿曼考察，成果豐碩。

在文化教育方面，田中光則指，10月間台灣多所大學教授組團赴阿曼參加「阿曼青年論壇」，與阿方就半導體及人工智慧等相關議題進行學術交流，備受好評。此外阿曼地貌多樣的特色，更是觀光旅遊勝地。相信未來在兩國共同努力下，將持續深化並擴大在相關領域的交流與合作。

阿曼王國台北商務辦事處長木罕莫德（Mohammed Al Baraami）致詞時特別感謝田中光出席，並表示阿曼近年來致力推動投資，從製造業、綠色經濟到永續觀光等，均展現吸引全球投資者的潛力。

木罕莫德介紹阿曼「2040願景」的藍圖時，強調青年所扮演的關鍵角色，並相信在雙方共同努力下，阿曼與台灣文化與經貿合作將進一步深化，並期許兩國人民持續交流互動。

外交部補充，此次晚會與會人士包括政商界及使節團成員約300餘人，場面熱鬧。田中光與木罕莫德致詞後並共同切下慶祝國慶蛋糕，並祝賀台阿曼兩國友誼長存。