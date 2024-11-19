中央氣象署地震報告指出，今（19）日16：02發生芮氏規模4地震，震央在花蓮縣政府東方13.2公里，位於台灣東部海域，地震深度24.5公里。各地最大震度花蓮3級，南投2級，宜蘭、台中1級。

18：05高雄規模3.8「極淺層地震」 6縣市有感
12：27台南規模4.2極淺層地震 最大震度3級 8縣市有感
06：31台南規模3.5極淺層地震 最大震度4級
#地震
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜