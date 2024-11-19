16：02東部海域規模4極淺層地震 4縣市有感 16:122024/11/19 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部海域16：02發生規模4地震。（翻攝自氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（19）日16：02發生芮氏規模4地震，震央在花蓮縣政府東方13.2公里，位於台灣東部海域，地震深度24.5公里。各地最大震度花蓮3級，南投2級，宜蘭、台中1級。 18：05高雄規模3.8「極淺層地震」 6縣市有感 12：27台南規模4.2極淺層地震 最大震度3級 8縣市有感 06：31台南規模3.5極淺層地震 最大震度4級 #地震 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 海地新總理曾2度訪台 外交部：持續深化兩國合作 17:092024/11/19 政治 普丁核威脅來了！ 道指嚇崩300點 避險情緒大爆發 22:322024/11/19 財經 宜蘭地政處獲內政部4大獎項 林姿妙：全力推動智慧化服務 18:592024/11/19 寶島 泡麵土地公廟遭偷20碗泡麵 高雄警逮2女嫌函送 19:072024/11/19 社會 桃園楊梅地下道髒亂漏水恐成治安死角 地方籲整體改善 18:062024/11/19 寶島 《國際金融》歐股平盤震盪 關注川普內閣人事 17:082024/11/19 財經 台中花毯節「里山商店」開張 展售農產、文創商品 13:402024/11/19 寶島 花蓮台鐵崇德和平區間裝26個監控系統 全天評估橋樑、野溪水量 11:422024/11/19 生活 綠能外商泣訴黑道勒索險丟命 卓榮泰：公權力將介入、業者免面對地方人士 11:192024/11/19 政治 「一定讓妳生不如死！」男子狂騷擾、恐嚇前女友 檢上訴求重判 12:392024/11/19 社會 雲林喊話國土法增訂「農業發展權」 內政部回應了 22:032024/11/19 政治 全台兩天震13次 專家示警：西半部群震正在發生 13:412024/11/19 生活 震驚！草屯鎮長簡景賢倒臥辦公室猝死 享壽65歲 03:242024/11/19 社會 中華隊飛東京「華航超美正妹獻花」網暴動 IG被神出了 14:552024/11/19 生活 房價上漲進補國庫！房地產稅收挑戰3900億 創下歷史新高 13:532024/11/19 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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